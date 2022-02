Au cours de la Rafa Nadal Academy, centre de formation du champion de tennis

Pour les graines de joueur, c'est un modèle. Avec 21e titre record au Grand Chelem, Rafael Nadal s'impose parmi les légendes du tennis. Dimanche, il a remporté le tournoi de l'Open d'Australie face au Russe Daniil Medvedev . De quoi faire rêver les jeunes générations. Des jeunes, mais aussi des adultes, pour lesquels Rafael Nadal a fondé le complexe sportif la Rafa Nadal Academy, sur l'île de Majorque. Au programme, un planning de sport intense, avec du tennis, du fitness, de la piscine, des séances de kiné. Tout ça dans un cadre luxueux, avec hébergement et restauration.

Des terrains de tennis à perte de vue qui font rêver ses pensionnaires. "Toni Nadal nous donne des conseils mais on a surtout Rafa près de nous", soutient un pensionnaire. "C'est un vrai point fort de l'académie." Au micro d'Europe 1, il raconte que tout a été pensé sur-mesure. "C'est une très grande responsabilité pour nous. Nous devons proposer des services qui correspondent à l'exemple de Rafa, à sa figure. L'objectif, c'est d'essayer d'élever le niveau de ceux qui viennent là à la hauteur de celui de Rafa."

Les fans sur les traces de "Rafa"

Depuis son succès à l'Open d'Australie, la terrasse du restaurant ne désemplit pas. Les touristes sont aussi très nombreux. "Nous avons regardé hier à la télévision ce grand match et donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire le musée, la boutique et la terrasse pour voir là où il jouait. C'est fantastique." Car avec ce centre sportif XXL, Rafael Nadal a fait un retour aux sources en choisissant de s'implanter à Manacor, sa ville natale. Et Rafael Nadal voit les choses en grand : la construction de 10 terrains de tennis est prévue pour 2022.