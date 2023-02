Ateliers culture, expression créative : le Red Star FC, bien plus qu'un club de football

Il a fait les belles heures du football en France. Le Red Star FC, club mythique fondé en 1897, est aujourd'hui un acteur incontournable du monde sportif. Mais l'institution souhaite aussi promouvoir le terrain culturel comme l'a expliqué son président Patrice Haddad, invité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Arrivé dans le club en 2005, le président du club est investi d'une mission auprès des jeunes : "c'est une vraie responsabilité le Red Star. Il est au cœur de la Seine Saint-Denis, le département le plus jeune de France, le plus pauvre et où les passerelles culturelles ont été très rares". Club populaire de banlieue parisienne, où les jeunes sont souvent issus de familles pauvres, le Red Star ne se limite pas qu'au foot. C'est ainsi qu'une branche culturelle a été créée : "le RedStar Lab", un moyen pour les éducateurs ne pas enfermer les enfants dans le football, milieu très fermé, et de les confronter à d'autres univers.

"Un rapport à sa propre créativité"

L’équipe à l’étoile rouge et au cercle vert trouve son second souffle à travers ses projets culturels. "On fait des ateliers sur la photographie, sur le cinéma, sur la musique", a détaillé Patrice Haddad dans Europe 1 Sport. "On sait qu'on ne forme pas que des footballeurs, mais aussi des citoyens à côté. C'est du 'péri-football', c'est-à-dire qu'on leur donne la chance de voir au-delà du football", a-t-il ensuite poursuivi. Un projet qui outrepasse celui sportif et qui trouve un écho chez la jeunesse de la Seine-Saint-Denis et de toute l’Île-de-France.

Des éducateurs ont ainsi été formés pour accompagner ces jeunes. Pour le président du club, "le Red Star a du sens". "Ce que j'ai voulu mettre au sein de ce club, c'est un rapport à sa propre créativité. Un joueur de foot, c'est une expression créative à travers l'intelligence des jambes sur le terrain, mais c'est la vision". Ouvrir son esprit, découvrir de nouveaux domaines mais surtout partager, les valeurs du club de football, chères à Patrice Haddad, en constituent aujourd'hui son identité.