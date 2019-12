ASSE-PSG : des fumigènes impressionnants... qui pourraient coûter chers à Saint-Etienne

Certains les ont trouvés beaux. D'autres ont beaucoup moins apprécié... Le match Saint-Étienne-PSG, qui s'est soldé dimanche par la victoire 4-0 des Parisiens, a aussi été marqué par les célébrations des supporters stéphanois, le Kop Nord comme on l'appelle, qui célébrait ses 20 ans d'existence.

Nous sommes à la 89e minute de jeu. Un impressionnant feu d'artifice s'embrase dans les tribunes. L'Avant-garde, groupe de supporters appartenant au Magic Fans, célèbre ses 20 ans à grands coups de fumigènes, de fusées, de feux de Bengale.

Un spectacle digne du 14 juillet, qui a même épaté le défenseur parisien Thomas Meunier. "Je n’ai jamais vu ça. C’était exceptionnel. C’est la première fois que je vois ça dans un stade. Je félicite les supporters de Saint-Étienne qui ont régalé", a-t-il déclaré à l'issue du match.

"J’espère que l’équipe ne sera pas pénalisée"

Mais l'entraîneur stéphanois Claude Puel, plus terre à terre, n'a pas du tout la même analyse. "J’espère que l’équipe ne sera pas pénalisée. Elle n’a pas besoin de ça. J’ai déjà vu des feux d’artifice, mais pas dans un match de football", s'inquiète l'entraîneur.

Cette effusion de son et lumière risque bel-et-bien de coûter très cher au club : une forte amende et surtout la fermeture pour plusieurs matches de la tribune Nord. D'autant plus que des jets de pétard ont légèrement blessés au moins trois stadiers. Selon les informations d'Europe 1, la Commission de discipline de la Ligue devrait se saisir du dossier mercredi.