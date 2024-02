Football : après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset attendu sur le banc de l'OM

L'Olympique de Marseille s'enfonce dans la crise. Après une nouvelle défaite face à Brest dimanche, le club phocéen a décidé de se séparer de son entraîneur Gennaro Gattuso. La situation est plus que critique à Marseille puisque la dernière victoire remonte au 17 décembre. Pour remplacer Gattuso, un nom circule avec insistance, celui de Jean-Louis Gasset. À 70 ans, c'est un habitué du championnat de France qui a longtemps été dans l'ombre d'un autre grand entraîneur français.

"Il a fait ses preuves, c'est un vieux briscard"

Jean-Louis Gasset a longtemps été le bras droit de Laurent Blanc, à Bordeaux entre 2007 et 2010, puis en équipe de France et au Paris Saint-Germain. En 2017, il s’affranchit de l'ancien champion du monde et devient entraîneur principal de Montpellier puis de Saint-Étienne où il permet à l’équipe de retrouver la Coupe d’Europe.

Le technicien de 70 ans passe ensuite une saison sur le banc des Girondins de Bordeaux. C'est donc un habitué de la Ligue 1 et donc un très bon choix pour l'Olympique de Marseille, selon Bernard Pardo, ancien joueur de l'OM. "Il a fait ses preuves, c'est un vieux briscard, il a l'expérience pour ! Jean-Louis est allé à Montpellier, dans des clubs où il y a beaucoup de tempérament, il est plus à même, peut-être, d'être l'homme de la situation", juge-t-il au micro d'Europe 1.

Un style de jeu défensif

Un entraîneur également connu pour son style de jeu très défensif qui reste cependant sur une mauvaise note. En janvier, la sélection de la Côte d'Ivoire l'a limogé pendant la Coupe d'Afrique des nations alors que les Éléphants étaient au bord de l'élimination. Une décision dure mais salvatrice pour les Ivoiriens qui ont finalement remporté le tournoi sans Jean-Louis Gasset, désormais libre et attendu sur le banc du Vélodrome.