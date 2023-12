Angleterre : Rebecca Welch, première femme à arbitrer un match de Premier League

Rebecca Welch est devenue samedi la première femme à arbitrer une rencontre de la prestigieuse Premier League en Angleterre, celle opposant Fulham à Burnley à Londres lors de la 18e journée. L'arbitre de 40 ans a donné le coup d'envoi de la rencontre samedi après-midi à Craven Cottage, un stade où elle avait déjà officié comme quatrième arbitre, en novembre, durant la défaite 1-0 de Fulham contre Manchester United, ce qui constituait aussi une première.

Elle a officié durant le Mondial féminin 2023

Welch marche sur les traces de la Française Stéphanie Frappart, désormais arbitre en Ligue 1 après avoir franchi plusieurs barrières, notamment au niveau international, dans le milieu du football masculin. En 2021, l'Anglaise avait déjà écrit un bout d'histoire en devenant la première femme à arbitrer une rencontre professionnelle au royaume, un match de League Two (4e division) entre Port Vale et Harrogate.

Elle a depuis arbitré des matches en Championship (2e div.) et en Coupe d'Angleterre, plus précisément un match du troisième tour en janvier 2022 opposant Birmingham City à Plymouth Argyle. Arbitre depuis 2010, elle a continué à travailler jusqu'en 2019 pour le National Health Service (NHS), le système de santé britannique, avant de se concentrer à sa carrière au sifflet. Ce visage familier de la Women's Super League, le championnat féminin anglais, a également officié durant la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.