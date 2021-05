Allemagne : Lewandowski marque son 41e but de la saison en Bundesliga et établit un nouveau record

Robert Lewandowski a établi samedi un nouveau record de 41 buts marqués en une saison de Bundesliga, dépassant la précédente marque du légendaire Gerd Müller (40 buts en 1971-1972), sous le même maillot du Bayern Munich. L'attaquant polonais aura attendu la dernière minute du 34e et dernier match de la saison contre Augsbourg pour marquer en renard des surfaces, profitant d'une frappe lointaine de Sané repoussée par le gardien adverse.

