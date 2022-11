Affaire Cristiano Ronaldo : «On essaye d'apaiser la situation», déclare Raphaël Varane

Cristiano Ronaldo est-il allé trop loin après ses propos tenus sur son club Manchester United et sur son entraîneur Erik ten Hag ? Au micro d'Europe 1 Sport, Raphaël Varane, coéquipier du Portugais, s'est dit peiné par la situation : "Évidemment que ça nous touche. On suit ce qu'il se passe et ce qu'il se dit".

La star portugaise avait lâché dans une interview au Sun dont des extraits ont fuité dimanche soir qu'il ne respectait pas Erik ten Hag. Des propos déplacés que l'entraîneur ne digère pas et qui souhaite désormais ne plus faire jouer du tout la star aux six Ballons d'Or.

"On essaye de prendre ça avec distanciation"

Ces déclarations ont également fait réagir les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, et parmi eux Raphaël Varane. "On essaye d'apaiser la situation à notre manière, on essaye de ne pas trop se mêler de ça", a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid. Le média britannique ESPN fait même état d'un vestiaire fracturé. Un certain nombre de joueurs de United auraient fait part de leur colère au moment où les déclarations sont sorties dans la presse, dimanche.

Mais Raphaël Varane tente quand bien même de relativiser la situation : "Ce qui se passe au niveau médiatique dans les grands clubs prend beaucoup d'ampleur. Quand c'est une star comme Cristiano Ronaldo, encore plus, donc on essaye de prendre ça avec distanciation, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de changer la situation tout seul, on fait partie d'un collectif", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 Sport.

"On acceptera la décision"

Une interview de Cristiano Ronaldo qui fait donc couler beaucoup d'encre. L'international de l'équipe de France, qui s'apprête à disputer la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, pense avant tout aux intérêts de son club. "Ce que je veux, c'est le meilleur pour mon équipe donc quelle que soit la décision, en tant que joueur, on l'acceptera et on donnera le meilleur de nous-même", a conclu l'ancien Madrilène au micro d'Europe 1 Sport.