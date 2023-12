Accusé de racisme et de harcèlement, Christophe Galtier, ex-entraîneur de Nice devant la justice

Christophe Galtier est jugé ce vendredi en correctionnel à Nice. L'ancien entraîneur des aiglons est poursuivi pour harcèlement moral et discrimination en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, race ou religion. Selon des collaborateurs de l'OGC Nice, il aurait tenu des propos racistes à l'encontre de plusieurs joueurs. Des faits remontant à la saison 2021-2022, juste avant son départ pour le Paris Saint-Germain. Lors de sa garde à vue en juin dernier, Christophe Galtier a contesté les infractions reprochées.

Parole contre parole

"Il m'a dit que je devais tenir compte de la réalité de la ville, que l'équipe ne pouvait pas compter autant de Noirs et de musulmans". Aux enquêteurs, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, a confirmé avoir entendu ses propos de la bouche même de Christophe Galtier.

Durant leurs années à Nice, des différends ont opposé les deux hommes et après leurs départs, Julien Fournier se lâche dans un média. "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe." Le journal L'Équipe rapporte également des propos choquants qu'aurait tenu l'entraîneur sur des joueurs du club algérien et de couleur noire.

Galtier "profondément choqué"

En avril dernier, en pleine polémique. Christophe Galtier prend la parole. "Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, dans les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion", avait-il déclaré.

Pour les accusations dont il fait l'objet, Christophe Galtier, qui vient de signer avec le club d'Al-Duhail au Qatar, encourt trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.