Zity : face aux dégradations «constantes», le service d'autopartage de Renault jette l'éponge à Paris

La filiale de Renault Mobilize a annoncé mardi mettre fin à son service de location de voitures en libre-service Zity à Paris en raison des "dommages constants" causés à sa flotte. Arrivé à Paris en mai 2020, Zity proposait à ses clients de louer des voitures électriques (des Renault Zoé puis des Dacia Spring) pour plusieurs minutes ou heures, en la récupérant puis en la rendant sur n'importe quelle place de stationnement public.

Mais malgré 100.000 clients inscrits, le service n'a pas réussi à devenir rentable. "Les dommages importants et répétés (sur) nos véhicules à Paris les rendaient très souvent indisponibles et engendraient des coûts de maintenance devenus ingérables", a indiqué un responsable de Mobilize à l'AFP. Zity ne sera plus disponible à partir du lundi 15 janvier dans la capitale et les quelques villes de la banlieue ouest qu'elles desservaient (Boulogne, Issy-les-Moulineaux et Vanves), a indiqué la société dans un e-mail envoyé mardi à ses clients.

"Dans les autres villes, cela se passe très bien"

Ces derniers pourront soit demander un remboursement de leur crédit restant, soit l'utiliser à Madrid, où le service est devenu rentable en 2022, ou à Lyon et Milan, où il s'est lancé en 2022. La plateforme comptait au total près de 2.000 véhicules fin 2022. "Dans les autres villes, cela se passe très bien", assure ce même responsable. "Il y a des dommages, mais pas au niveau de Paris".

Les véhicules qui constituaient la flotte de Zity à Paris seront redéployés dans ces villes ou vers d'autres services d'autopartage de la filiale. L'abandon de Mobilize à Paris fait écho à l'arrêt en 2018 de la solution d'autopartage Autolib' du groupe Bolloré, faute de rentabilité et sur fond de conflit avec Paris et les communes de banlieue partenaires.

Des véhicules en libre-service encore disponibles

Plusieurs services de vélos en libre-service ont également expliqué leur retrait des rues de Paris par les incivilités commises sur leurs engins. Ne restent plus dans la capitale qu'un service d'autopartage en "free-floating" (avec des véhicules non rattachés à une station) : celui du groupe Stellantis, Free2Move, avec ses Peugeot 208 et Fiat 500 électriques.

D'autres opérateurs comme Ubeeqo, filiale d'Europcar, mais aussi le géant Getaround ou Communauto, proposent aussi des véhicules en location courte durée, mais sur des stations précises. Mobilize est devenu fin 2023 propriétaire à 100% de Zity, en rachetant 50% des parts de la société au groupe espagnol Ferrovial.