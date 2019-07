Yvonne, 95 ans, toujours au volant de sa Peugeot 203 : "Sans une voiture, c'est la mort !"

PORTRAIT

Alors que s’ouvre la période estivale, avec ses traditionnels chassés-croisés, se tient mardi un conseil national de la sécurité routière. Une fois encore, le même serpent de mer pourrait sortir des discussions : faut-il imposer une visite médicale aux conducteurs seniors ? Une pétition en ce sens, lancée par une jeune fille amputée d'une jambe après avoir été fauchée à l'automne par un conducteur de 92 ans, a recueilli plus de 100.000 signatures. En novembre, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait pourtant balayé l’idée d'un test d'aptitudes à faire passer aux conducteurs de plus de 60 ans, appelant plutôt "à la responsabilité de chacun, y compris les conducteurs, mais aussi les familles".

Europe 1 est allée à la rencontre d’Yvonne, une conductrice de... 95 ans. Habitante de Norolles, entre Pont-l’Évêque et Lisieux, cette Normande refuse de lâcher le volant. Depuis toujours, elle conduit la même voiture, une Peugeot 203 que ses parents ont acheté en 1954. Avec sa carrosserie noire, la voiture d’Yvonne semble tout droit sortie d’un film d’après-guerre. "Le changement de vitesse se fait au volant. Il y a un starter, ce qui n'existe plus sur les nouvelles voitures", explique cette conductrice. Avec une petite mise en garde toutefois : "Je ne suis pas fortiche sur les marches arrière, je vous l’avoue franchement."

"Je n’ai jamais eu d’accident ni d’accrochage"

Au volant, Yvonne regarde droit devant elle, fait mine de ne pas prêter attention aux passants qui la regardent traverser le village, même si elle sait bien qu’elle ne passe pas inaperçue. "Elle est connue comme le loup blanc !", lâche un riverain, amusé de la voir passer.

Et surtout, ne parlez pas à cette fermière de rendre son permis. "J’utilise ma voiture pour aller voir des copines et faire mes courses. À la campagne, n’ayant plus du tout de commerces, c’est indispensable", insiste-t-elle. Alors, à l'idée de passer une visite médicale qui pourrait la priver de sa liberté… "Je suis malentendante, je le reconnais. Mais sans une voiture, c’est la mort !", répond Yvonne. "Je suis très prudente, je ne prends pas de risque. […] Je n’ai jamais eu d’accident ni d’accrochage, d’ailleurs l’état de la voiture le confirme." À tel point qu’on arrête Yvonne dans la rue pour lui demander si sa Peugeot, véritable objet de collection, ne serait pas à vendre.