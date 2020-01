Yumgo : réinvente l’œuf !

LA FRANCE BOUGE

Yumgo contribue à l'alimentation du futur, en proposant des substituts végétaux aux œufs ! Alors que les régimes alimentaires des consommateurs évoluent vers une alimentation plus végétale, il est encore difficile de remplacer l'œuf en pâtisserie... Leur premier produit, Yumgo Blanc, est un substitut végétal de blanc d'œuf à destination des professionnels de la pâtisserie, qui permet de réaliser toutes les recettes de pâtisserie à base de blanc d'œuf (meringues, mousses, financiers etc.).

Yumgo blanc reproduit les propriétés du blanc d’œuf, et a été testé avec succès par des chefs pâtissiers et sera commercialisé début 2020. Ils développeront ensuite d'autres ingrédients végétaux qui seront également proposés directement aux consommateurs, avec la même approche : végétaliser en toute simplicité, pour un résultat 100% gourmand, et contribuer ainsi à une transition vers des régimes alimentaires respectueux et durables.

Yumgo, c’est 100% végétal, gourmand, et unique par sa simplicité d’utilisation ! Anne Vincent, cofondatrice de Yumgo : "Avec Yumgo, on a réinventé l'œuf !"