Yokimi : l’IA qui remplace ton prof de maths (au collège et en primaire) !

LA FRANCE BOUGE

Yokimi est une intelligence artificielle professeure de mathématiques au collège et en primaire. Comment ça marche ? Les élèves discutent tout simplement avec Yokimi par "chat" sur l'application Yokimi. Tel un réel professeur, Yokimi identifie les points forts et les lacunes des élèves à travers des exercices, afin de les aider à progresser efficacement et à leur rythme. Les élèves n'ont qu'à faire confiance à Yokimi pour les guider et apprendre de manière autonome.

Yokimi permet aux familles d'avoir accès à un professeur particulier "virtuel" tout le temps disponible, beaucoup moins cher que les tarifs habituels des cours particuliers, et tout ça dans un format ludique. Disponible avec une version gratuite ainsi qu'avec une formule par abonnement mensuel. Yokimi s'engage aussi pour l'égalité des chances avec une offre "Egalité des chances" complètement gratuite pour les familles les plus démunies.

Karl Bou Abboud, CEO et co-fondateur de Yokimi : "Selon le dernier rapport PISA publié en décembre 2019, la France est un des pays les plus inégalitaires par rapport à l'éducation. L'engagement de Yokimi est de permettre à tous les élèves de réussir à l'école, quel que soit leur milieu social."