Wheeliz : location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil

LA FRANCE BOUGE

Charlotte de Vilmorin, en fauteuil depuis toujours, a eu l’idée de créer Wheeliz alors qu’elle devait prendre le train pour se rendre au mariage d’une amie dans le sud de la France. Mais malheureusement, elle n’avait aucune solution pour faire les derniers kilomètres du train jusqu’au lieu du mariage.

Charlotte de Vilmorin, fondatrice et présidente de Wheeliz : "J’ai dû me résoudre à rester chez moi, je me suis rendue compte que le plus grand parc de voitures aménagées était chez les particuliers ! Et en mutualisant l’ensemble de ce parc on permettrait aux personnes en fauteuil à cause d’un handicap mais aussi à cause de l’âge de retrouver leur mobilité grâce à un réseau solidaire !"

C’est ainsi qu’est né Wheeliz, le premier site collaboratif de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil. Aujourd’hui le site permet à près de 15.000 personnes à mobilité réduite de partir en weekend ou en vacances comme tout le monde, et de se déplacer librement grâce à l’économie collaborative.