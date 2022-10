Voyage au coeur de la caverne d’Ali Baba au cirque d'Hiver-Bouglione

Des photos de mariage de la famille Bouglione, des selles pour chevaux confectionnés par Paco Rabanne, un tigre empaillé et les centaines de costumes de clown... Le musée du cirque d’Hiver-Bouglione regorge de trésors, à l’abri dans cet écrin assez étroit, situé au-dessus de la piste de cirque. Louis-Sampion Bouglione est le gardien des lieux et de la mémoire de cette grande famille du cirque : "On est dans l’ancienne ménagerie, c’est très calme, un luxe d’avoir cet endroit-là en plein Paris !".

>> LIRE AUSSI - Au cirque Bouglione, les animaux sauvages remplacés par de la 3D

L’écrin manque de place : les murs sont tapissés d’affiches de cirque - du sol au plafond-, les vitrines débordent de masques de pantomimes et de bibelots et les allées peuplées de costumes de clowns du siècle dernier... L’impression d’être un éléphant dans un magasin de porcelaine ! Parmi les pépites, les bâtons du plus grand jongleur du 20e siècle, Rastelli, connu pour jongler et sauter à la corde en même temps : "Certains artistes se mettent à genoux devant ou pleurent", confie Louis-Sampion Bouglione.

"On ne s’oppose pas à la démolition du cirque d’Hiver", le soufflet d’André Malraux

Autre souvenir, moins joyeux, une lettre d’André Malraux alors ministre de la Culture. "À la fin des années 1950, mon grand-père avait des difficultés à entretenir le cirque d’Hiver, avec ses mots à la Gabin, il avait demandé de l’aide au ministère de la Culture, en précisant que sans aide, il serait obligé de détruire le cirque et Malraux avait répondu : 'On ne s’oppose pas à la démolition du cirque d’hiver.'" Une gageure lorsqu’on sait que le bâtiment est depuis classé monument historique.

Certaines pièces ont été chinées, d’autres proviennent des réserves de la famille. Le projet de cette caverne d’Ali Baba est de trouver un lieu, à Paris ou en Province pour présenter cette mémoire du cirque et les centaines de pièces très rares.