Vols de mots de passe, casinos en ligne truqués... Hausse spectaculaire du nombre de cybercrimes

Ce sont les nouvelles arnaques en vogue. Les cryptocrimes connaissent une progression fulgurante, de l'ordre de 430% en cinq ans, selon le rapport du cabinet ChainAnalysis. Les escrocs peuvent aussi bien voler des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ou se livrer à des activités illégales financées par ces monnaies électroniques qui n'ont guère besoin de passer par des banques traditionnelles.

Ces cybermafias débordent d'imagination pour mener à bien leurs arnaques : vols de mots de passe, casinos en ligne truqués ou encore faux investissements en cryptomonnaies. Par ces différents biais, elles ont empoché, l'an dernier, plus de 24 milliards de dollars.

Des escrocs aux quatre coins du monde ou... à côté de chez soi

"La plupart des escrocs vont demander un accès au portefeuille et il y aura un transfert vers leur propre adresse en cryptomonnaie. Donc, deux conseils : ne jamais donner son mot de passe ou ce qu'on appelle la clé privée et ne jamais télécharger d'applications venant d'une personne qui nous contacte via les réseaux sociaux", éclaire Michael Przyswa directeur de l’agence CRYPTO-ENQUETE.COM.

Son travail est celui d'un détective. Il fouille la jungle de l’Internet pour retrouver les voleurs et prévenir la police. "On va trouver des escrocs dans tous les pays du monde. On peut les retrouver à côté de chez soi, comme au fin fond de l'Ukraine, de la Russie ou de la Corée du Nord", ajoute l'expert. La Corée du Nord qui, justement, serait responsable, à elle seule, du tiers des vols de cryptomonnaie.