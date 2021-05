Vive émotion à Avignon lors de l’hommage au policier tué

REPORTAGE

C'est toute la ville d'Avignon qui a rendu hommage dimanche après-midi à Éric Masson, le policier tué dans une intervention mercredi. Les cloches ont ainsi résonné dans la matinée, et la Marseillaise dans l'après-midi. Les syndicats de policiers avaient organisé l'hommage devant le commissariat de police, mais il est allé bien au-delà de la profession. La foule a très largement débordé de la cour du commissariat, jusque sur la route et les voies de tramway.

Dans le public, des brassards de police, mais aussi des familles, un prêtre, un groupe de bikers ou encore des vétérans décorés de l'armée. "Il a donné beaucoup à la patrie, et il est mort avec un grand honneur. Aller jusque-là pour servir son pays, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible. De plus beau aussi, peut-être, mais aussi de plus terrible", commente, très ému, Michel Jean, un vétéran venu rendre hommage au policier décédé.

Le temps du recueillement

Depuis l'esplanade de l'hôtel de police, un collègue d'Éric Masson s'est exprimé au micro, la voix tremblante, avant une minute d'applaudissements. Les membres du groupe départemental d'intervention du policier tué ont ensuite déposé un portrait géant de lui sur un chevalet. Le brigadier y apparaît avec un sourire bienveillant.

Aucune banderole, pas de slogan, juste le recueillement et la douleur. Les revendications reviendront après, selon Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP Police. "Aujourd'hui, on devait se recueillir avec autant de pudeur que la famille, qui est exemplaire de dignité", explique-t-il. "Là, c'est la voix d'Éric que nous entendons et qui résonne encore dans nos cœurs. Mais c'est sûr qu'on s'exprimera autrement dès demain (lundi)." Les représentants syndicaux doivent rencontrer lundi soir le Premier ministre Jean Castex.