Viols de Mazan : à l'origine de l'affaire, la vidéo de l'interpellation de Dominique Pelicot

"On est toutes Gisèle", "Tu n'es pas seule", "On te voit victime, on te croit"... Ces slogans prononcés lors de rassemblements partout en France samedi pour soutenir les femmes victimes de viols ou agressions sexuelles sont tournés également vers Gisèle Pelicot, droguée par son mari et livré à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet, et dont le procès retentissant se déroule à Avignon.

Il faut rappeler qu'à l'origine de l'affaire des viols de Mazan, si Dominique Pelicot n'avait pas été interpellé dans un supermarché en train de filmer sous les jupes des femmes, ces viols qu'il a fait subir à sa femme n'auraient peut-être jamais été découverts.

"Il est en train de filmer sous votre robe"

Vendredi soir, l'hebdomadaire Paris Match a d'ailleurs dévoilé la vidéo de l'interpellation, et ses images hallucinantes filmées en 2020 à Carpentras. Dans les allées d'un supermarché E.Leclerc, le mari de Gisèle Pelicot a l'allure d'un grand-père ordinaire. Mais, les vigiles l'ont repéré sur les caméras de surveillance : il se glisse dans le dos des clients et met son téléphone sous leurs jupes. "Il prend de bonnes prises de vue votre téléphone, il est en train de filmer sous votre robe", affirme l'agent de sécurité dans cette vidéo.

À la quatrième tentative, les vigiles n'ont plus de doute. Ils peuvent prouver le flagrant délit et interviennent. "Allez police ! Vous êtes un gros dégueulasse", assène-t-il à Dominique Pelicot. L'agent de sécurité ne croit pas si bien dire.

Un dossier nommé "Abus" découvert dans l'ordinateur de Dominique Pelicot

Gisèle Pelicot a raconté cet épisode à son procès. Lorsque son mari est interpellé, il lui dit avoir fait une grosse bêtise. Son monde vacille, mais elle pense pouvoir lui pardonner cette incartade. "Vous avez de la chance : si c'était ma mère, je vous jure, je vous arrachais la tête", lance le vigile.

Le téléphone et l'ordinateur de Dominique Pelicot sont ensuite saisis. C'est là que les enquêteurs découvrent un dossier nommé "Abus". Une cinquantaine d'hommes qui ont violé pendant neuf ans Gisèle Pelicot alors qu'elle avait été droguée par son mari.