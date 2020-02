Violences sexuelles dans le patinage : "Je n'ai pas couvert ces actes", se défend le président de la fédération

INTERVIEW

Accusé d’avoir négligé de multiples cas d'abus sexuels et de pédophilie dans les rangs de la fédération française des Sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet a démissionné samedi. "Je n'ai pas couvert ces actes puisque j’ai demandé une enquête", se défend-t-il dimanche au micro d’Europe 1.

Pendant vingt-et-un à la présidence de la fédération, l'homme a fait régner l’omerta, dénoncée fin janvier dans un livre de la championne de patinage Sarah Abitbol. A la suite de cette publication, plusieurs anciennes patineuses ont accusé dans L’Equipe et L’Obs leurs entraîneurs de viols et d’agressions sexuelles entre les années 1970 et 1990. Parmi les noms mis en cause : Michel Lotz, Gilles Beyer et Jean-Roland Racle.

A la question de notre journaliste "saviez-vous quelque chose?", le patron démissionnaire de la fédération ne répond pas. "Lorsque j’arrive aux manettes en 1998, une jeune sportive vient me voir et je suis alors très inexpérimenté à ce poste", raconte-t-il, précisant qu'il ne s'agit pas de Sarah Abitbol. "Elle me parle de comportements équivoques de la part de son entraîneur, Gilles Beyer. Quelques semaines plus tard, elle me dit qu’elle souhaite rencontrer la ministre des Sports [Marie-George Buffet], je lui propose mon aide. Parallèlement, je demande à la ministre une enquête administrative sur Gilles Beyer."

>> Plus d'informations à suivre