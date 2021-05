Violences contre les policiers : "Dupond-Moretti ne peut pas incarner un rétablissement de l'autorité"

INTERVIEW

Après la mort mercredi d'Éric Masson à Avignon et celle fin avril de Stéphanie Montfermé au commissariat de Rambouillet, comment l'État peut-il répondre à la hausse des violences contre les policiers ? Invité lundi d'Europe 1, l'avocat Thibault de Montbrial a insisté sur la nécessité d'un "sursaut de l'État qui se fasse sur deux jambes", avec une politique menée à la fois par le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice. Or, estime-t-il, "ce n'est pas le cas" actuellement.

Pour ce spécialiste de la sécurité, Gérald Darmanin "fait le job". En revanche, il se montre beaucoup plus réservé au moment d'aborder l'action du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. "Il ne peut pas être celui qui incarne la jambe judiciaire d'un rétablissement de l'autorité", estime-t-il, notamment en raison de ses déclarations passées dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat.

"Une question d'incarnation"

"Quand il dit qu'il est fier de défendre Abdelkader Merah, quand il défend les voyous en attaquant l'institution judiciaire et la police... Comment voulez-vous enlever une casquette que vous avez sur la tête depuis 40 ans pour incarner l'exact opposé ?", interroge Thibault de Montbrial, revenant sur les déclarations passées du ministre.

"Ce n'est pas la question de sa sincérité, mais la question de l'incarnation", développe l'invité d'Europe 1, précisant qu'en tenant ces propos à l'époque, Éric Dupond-Moretti était évidemment "dans son rôle" d'avocat.

"Étonné" par la candidature du ministre aux Régionales

Par ailleurs, Thibault de Montbrial critique la décision d'Éric Dupond-Moretti d'être candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France. "Je suis étonné qu'un ministre régalien, dans une période aussi cruciale pour l'avenir de notre pays, ait le temps d'aller au suffrage universel et considère que c'est sa priorité", regrette-t-il.

"Sans doute la priorité est-elle à l'action", dit encore Thibault de Montbrial. Et de conclure : "Je pense qu'Éric Dupond-Moretti, malgré toute la bonne volonté qu'il peut avoir, ne peut pas incarner ça".