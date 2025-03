Violences à l'école : des questionnaires pour les élèves en internat et voyages scolaires

Pour lutter contre les violences à l'école, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que des questionnaires seront envoyés aux élèves en internat et après les voyages de classe "dès lors qu'ils comportent une nuitée", précise le communiqué. Ces questionnaires seront "anonymes en ligne" et disponible à chaque trimestre.



Des questionnaires seront envoyés aux élèves en internat et après les voyages de classe, prévoit le plan de la ministre de l'Éducation Élisabeth Borne contre les violences à l'école lancé officiellement lundi. "Le recueil de la parole doit être systématisé dans les lieux où les élèves peuvent être les plus vulnérables. Les élèves en internat auront accès à des questionnaires anonymes en ligne à chaque trimestre", promet le communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des questionnaires "généralisés à tous les établissements publics et privés à la rentrée 2025"

"En fonction des réponses à ces questionnaires, et à la moindre alerte, des entretiens avec des professionnels sociaux, de santé et des psychologues seront organisés" poursuit-il. "Les questionnaires seront aussi proposés à la suite de voyages scolaires, dès lors qu'ils comportent une nuitée", précise le plan de la ministre.

Après une "phase de test dans quelques établissements", ces questionnaires seront "généralisés à tous les établissements publics et privés à la rentrée 2025", précise le ministère dans un communiqué. "On a eu connaissance d'incidents qui ont pu se passer dans des voyages scolaires (...) Il faut qu'on se donne tous les moyens de recueillir" leur parole, a argumenté Élisabeth Borne lundi sur Franceinfo, sans donner de détails sur l'organisation concrète de ces questionnaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

40% des établissements privés sous contrat inspectés dans les deux prochaines années

Le plan d'Élisabeth Borne prévoit de "mobiliser le 119", numéro d'appel pour l'enfance en danger, "quand quelqu'un signale des violences au sein d'un établissement public ou privé" ainsi que le déploiement au privé de l'application "faits établissements", déjà en vigueur dans le public. Les équipes d'inspections dans les établissements privés sous contrat, qui n'étaient quasiment jamais contrôlées jusqu'alors, vont par ailleurs être musclées.

L'ex-ministre Nicole Belloubet avait déjà annoncé un renforcement des contrôles des établissements privés sous contrat, avec le recrutement de 60 inspecteurs supplémentaires qui portait alors leur nombre à 140, rappelle le communiqué du ministère lundi. "Ces effectifs vont être renforcés par 60 inspecteurs supplémentaires sur les deux prochaines années (...) entièrement affectés aux missions de contrôles des établissements privés sous contrat".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ministère vise ainsi 40% des établissements privés sous contrat inspectés dans les deux prochaines années, dont la moitié par des visites sur place. Ce plan est lancé dans la foulée des révélations sur les violences physiques et sexuelles pendant des décennies dans plusieurs établissements scolaires catholiques. Plus de 2 millions d'élèves sont scolarisés en France dans plus de 7.000 établissements catholiques privés sous contrat.