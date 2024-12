Vin chaud, bretzel et féérie... Le marché de Noël de Strasbourg bat (déjà) son plein

Un sapin de 30 mètres de haut, vin chaud, choucroute, une ambiance magique… Depuis mercredi, le marché de Noël le plus réputé d’Alsace, celui de Strasbourg, est ouvert, tous les jours de 11h30 à 21 heures. Et il y a foule ce week-end avec de nombreux alsaciens qui se pressent entre les plus de 300 chalets. Comme Kiane et Charlotte, deux Alsaciens, qui s’émerveillent place Kléber devant le sapin. "Il est très grand, il y a beaucoup de décorations, il a du bois rouge et blanc… On sent la magie de Noël. Ça met de bonne humeur en cette période hivernale parfois déprimante", expliquent-ils.

"Le meilleur du monde"

Une atmosphère qui attire aussi des visiteurs venus de beaucoup plus loin. Diana et Carole habitent à plus de 7.400 km de Strasbourg, à Atlanta, aux États-Unis. "Je pense que le marché de Noël de Strasbourg est le meilleur du monde. Les gens sont sympathiques, c'est la meilleure ambiance pour prendre un verre ensemble", explique la première au micro d'Europe 1. "Je prends le vin chaud rouge avec la pomme, la myrtille et le raisin sec et c'est très bon", renchérit son acolyte.

Place de la cathédrale se trouve une trentaine de chalets où Colin, un touriste belge, se rue chaque année vers une choucroute alsacienne et une boisson chaude : "le jus de pomme chaud, qui est particulièrement bon". "Il y a toujours beaucoup de monde, mais aujourd'hui, ça circule particulièrement bien, un peu mieux que les autres années."

Une fluidité qui peut s'expliquer par de nouvelles mesures pour éviter les effets de foule comme mettre en place des rues piétonnes à sens unique près de la cathédrale. L'an dernier, ce sont pas moins de trois millions de visiteurs qui ont déambulé dans le marché de Noël.