VIDÉO - Les Recettes des Bons Vivants : le clafoutis aux cerises inspiré de la recette du chef Paul Bocuse

Préparation : 15 min Cuisson : 40 min

Pour 6 pers. :

500 g de cerise

100 g de sucre semoule

100 g de farine

30 cl de lait entier

3 œufs

1 pincée de sel fin

beurre pour le moule

Préchauffez le four à 180° (th.6)

Lavez, épongez et équeutez les cerises. Laissez les noyaux ou pas ! Mélangez le sucre et les œufs puis ajoutez la farine et le sel. Mélangez tout en versant le lait peu à peu pour obtenir une pâte lisse comme une pâte à crêpes.

Versez les cerises dans les un plat creux beurré, puis versez la pâte sur les cerises.

Enfournez le clafoutis 40 minutes environ. Lorsqu'il est doré et légèrement tremblotant au centre, sortez-le du four et poudrez-le aussitôt d'un peu de sucre.

Laissez tiédir avant de déguster.

Paul Bocuse, est considéré comme "le Pape de la cuisine" figure de la gastronomie française. Il incarne une cuisine simple et authentique. En 1961, il remporte le titre de meilleur ouvrier de France, puis en 1965 il gagne 3 étoiles qu’il conserve plus de 53 ans.

En 1975, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. En 1987, il créé le concours mondial de la cuisine "Le Bocuse d’Or" et l’institut Paul Bocuse en 1990. Il est aujourd’hui propriétaire du restaurant L’Auberge du Pont de Collonges à Collonges-au-Mont-d’or, près de Lyon.

Pour découvrir de nouvelles histoires de chefs et de leur recettes iconiques, rendez-vous sur Europe 1 avec Laurent Mariotte. Autour de lui, des bons vivants qui apprécient la cuisine du quotidien… et la gourmandise ! À écouter chaque samedi de 11h à 12h30, en podcast et sur https://www.europe1.fr/emissions/laurent-mariotte-vous-accueille-a-la-table-des-bons-vivants

À bientôt pour un nouvel épisode, et abonnez-vous pour ne rien manquer des recettes de Laurent Mariotte.