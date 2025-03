Les Recettes des Bons Vivants : les rillettes de lentilles de Nabil Zemmouri

Tous en cuisine avec les Recettes des Bons Vivants ! Nabil Zemmouri partage cette semaine sa recette de rillettes de lentilles.

Au micro de Laurent Mariotte dans La Table des Bons vivants, le chef Nabil Zemmouri partage sa recette de rillettes de lentilles.

Les rillettes de lentilles de Nabil Zemmouri

Ingrédients :

- 250 g de lentilles vertes

- 1 carotte

- 1 oignon

- 100 g de champignons de Paris

- 200 g de champignons enoki (facultatif mais confère une texture plus effilochée)

- 2 cuil. à soupe de sauce soja

- 50 cl de vin blanc

- 1 cuil. à café de paprika fumé

- Thym, laurier et ail

- 1 cuil. à soupe de margarine (ou beurre)

- Huile d’olive

- Sel, poivre



Préparation :

Rincer 2 fois les lentilles puis les couvrir à hauteur de 3 fois leur volume en eau. Faire cuire 30 min départ eau froide avec la gousse d'ail dans sa peau, 3 branches de thym, une feuille de laurier et une pincée de sel.

Pendant ce temps, verser 4 cuil. à soupe d'huile d'olive avec le paprika fumé dans une cocotte et faire légèrement chauffer. Ajouter l'oignon et la carotte coupés très finement, une pincée de sel pour aider à suer puis le bloc de enoki si vous en disposez.

Couvrir pour 30 min à feu doux.

Retirer les lentilles et laisser les égoutter jusqu'à la fin de la recette (il ne faut plus aucune goutte d'eau pour que la terrine se tienne). Éplucher la gousse d'ail qui a confit et la mettre avec le reste des légumes.

Au bout de 30 min de cuisson des légumes, retirer le bloc d'enoki ajouter les champignons de Paris émincés puis les laisser s’accrocher à la poêle à feu fort pendant 5 minutes. Déglacer au vin blanc.

Éteindre le feu, ajouter la sauce soja et enrober le tout.

Rassembler les lentilles et la préparation de légumes puis mixer la moitié de cette préparation assez finement et l'autre moitié avec les enoki par à-coups pour garder de la texture.

Terminer par 10 tours de moulin à poivre

Laisser complètement refroidir à l’air libre avant de passer en terrine. Une fois passé en terrine, faire fondre 1 cuil. à soupe de margarine (ou beurre) avec une feuille de laurier et 4 branches de thym dans une casserole. Quand tout a bien fondu, verser le tout sur la terrine.

Réserver une nuit au frais. À consommer avec un bon pain de campagne.