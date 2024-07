VIDÉO - Les Recettes des Bons Vivants : la salade «du jardin d'été»

Découvrez la recette de la salade "Recette du jardin d’été"

Première étape : Crème de courgette

Huile olive 10g

Beurre 10g

Sauce soja 10g

Muscade 3g

Sel 1g

Poivre 3g

Oignons blancs 200g

Courgette 1kg

Crème entière liquide 30% 50g

Straciatella 50g

Faire revenir les oignons avec le mélange huile d’olive et beurre, ajouter les courgettes et remplir la casserole d’eau à hauteur. Cuire à feu moyen 15mn. Ajouter la crème et les assaisonnements.

Étape 2 : Aubergines rôties au miso

Sauce miso : pour 300g

1/3 miso blanc

1/3 miel

1/3 huile olive

Tout mélanger et réduire.

Les aubergines en tranches au four à 180° avec un trait d’huile d’olive.

Badigeonner les aubergines avec le laquage miso et laisser reposer.

Étape 3 : Pickles de tomates

10 g huile de sesame

10g huile olive

20g dashi

50g eau

10g sucre

50g vinaigre de riz

Peler les tomates et les mariner dans le mélange une nuit.

Étape 4 : Pickles de moutarde

Rincer 3 fois les graines de moutarde à l’eau claire. Les mettre en pickle 1/3 eau, 1/3 sucre, 1/3 vinaigre, sel.

C'est par la singularité de son univers culinaire que Priscilla s'est faite remarquer tant à Paris qu'au-delà de nos frontières hexagonales, par le biais de formats courts et de résidences plus longues. Curieuse et trotteuse, c'est en tous lieux que Priscilla se promène avec ses couteaux et que sa communauté de fidèles grandit et la suit : au Yard dans le 20ème, au sein de la boutique hôtel arty la Pandilla à Ibiza, au cœur de la petite plaza idyllique Del Biombo à Madrid, lors de dîners fastueux aux chandelles dans la galerie RecCreate Brooklyn, chez les joyeux de Rebel à Bruxelles- ouf ! Un véritable exploit de pérégrinations.

Aujourd'hui, l'heure de l'atterrissage a sonné et c'est rue Saint-Maur que se trouve le tarmac. Elle est la cheffe de Trâm 130 dans le 11ème, promettant une cuisine bistrotière qui travaille de manière assumée et avec finesse vu les fondamentaux français avec des marqueurs sud-est asiatiques. Dans l'assiette : des jeux de textures et une attention particulière aux assaisonnements qui se posent en fil rouge et sont toujours au cœur de tout.