VIDÉO - "Attaque" de la Pitié-Salpêtrière : une vidéo contredit la version des autorités

VIDÉO

Christophe Castaner parlait d'une "attaque". Mais jeudi, une vidéo diffusée jeudi sur Facebook contredit la version du ministre de l'Intérieur, qui insinuait que des manifestants s'étaient introduits dans le service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en marge du cortège du 1er mai à Paris.

Du haut d'une passerelle qui dessert la sortie de secours du service de réanimation de l'hôpital, plusieurs soignants filment les manifestants qui sont déjà entrés dans l'enceinte de l'établissement, vaste de plusieurs hectares, par l'accès de la résidence universitaire du Crous. La vidéo de l'un d'entre eux, relayée sur Facebook, montre des manifestants fuir soudainement vers eux, dans la panique, alors que des policiers entrent sur le site.

"C'est la réa, on peut pas". "Oh là là, oh putain!", "rentre, rentre!": très vite, les soignants se replient en quelques secondes dans le bâtiment et s'emploient à plusieurs pour bloquer la porte d'accès à leur service. Les premiers manifestants, sur une vingtaine au total, arrivent déjà sur la passerelle et tirent sur la poignée pour entrer. "Y'a des malades", "casse toi!", "c'est la réa, on peut pas": les membres du personnel expliquent derrière la porte vitrée aux manifestants pourquoi ils ne peuvent pas les laisser entrer.

"Ils ont juste cherché une issue possible". Parmi eux, quelques "gilets jaunes", certains âgés, mais aucun personne encagoulée, ni masquée. Au bout d'une minute, des policiers arrivent sur la passerelle et commencent à les évacuer dans le calme. Au même moment, un bref échange a lieu entre soignants et manifestants, la porte ouverte cette fois-ci. "Ils nous gazent", dit l'un d'eux, cheveux gris. "Ils ne vont rien vous faire", rassure une soignante, alors qu'un policier le raccompagne dans le calme. La fin de la vidéo permet d'entendre les réactions des infirmiers et des aides soignants, certains avouant être "choqués", tandis que d'autres plaisantent ("j'ai encore cassé la porte, j'ai tiré comme un fou") ou essaient de comprendre ce qu'il vient de se passer ("ils n'ont pas compris, ils ne savaient pas, ils ont juste cherché une issue possible").

Castaner avait dit que le personnel avait été "agressé"... "Après cette vidéo qui infirme définitivement l'"attaque" de la #Salpêtrière, tous les GAV et militants déférés doivent être libérés. CCastaner doit démissionner", a tweeté le député de la France Insoumise Éric Coquerel.

Mardi soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait tweeté: "Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre: elles sont la fierté de la République". À la suite de l'intrusion dans l'enceinte de l'hôpital, une enquête a été ouverte et 32 personnes sont actuellement en garde à vue pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences.