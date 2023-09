Vente à perte de carburants : 2.500 stations indépendantes, considérées comme essentielles, sont menacées

C'est une mesure censée permettre de baisser le prix de votre plein. À partir de décembre, les stations-service pourront vendre du carburant à perte, a confirmé Bruno Le Maire lundi. Une mesure qui résonne pourtant comme un arrêt de mort pour les petites stations-service indépendantes qui n'ont ni la trésorerie, ni les activités parallèles suffisantes, comme les grandes surfaces, pour se permettre de vendre à perte.

"On nous sacrifie"

À la périphérie de Rennes, cette station fait office de dernière option avant le plein en grande surface ou dans les grandes enseignes. En raccrochant le pistolet pour son plein, Brenda le dit, elle regretterait de perdre ce commerce de proximité. "Dans ces cas-là, j'irai là où s'est ouvert, donc souvent dans les grandes surfaces. Je vais au plus près, j'habite dans le coin donc je suis venue ici mais bon c'est un petit peu cher... Je ne connais pas les prix de Leclerc à côté. C'est dommage, elle est bien cette petite station", commente-t-elle.

Il a beau chercher à être compétitif, ce revendeur indépendant ne peut évidemment pas se permettre de vendre à perte. "Une autorisation de vente à perte par la concurrence sur six mois, c'est même pas la peine. On nous sacrifie. On essaie d'apporter de la qualité de service, de la proximité, on modernise, on investit, même si nous avons des activités parallèles, elles ne suffiront pas à maintenir la structure", déplore-t-il.

Une structure qui avait déjà cherché à se diversifier dans la réparation automobile mais apparemment, cela ne suffira pas. S'il ne peut pas protéger ses marges, ce patron affirme qu'il ne sera plus là dans un an.