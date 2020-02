Automobile : pourquoi le marché d'occasion tourne à plein régime

REPORTAGE

Jamais autant de voitures n'avaient été vendues qu'en 2019 en France : huit millions de véhicules au total, avec une progression de 3% de l'achat de véhicules d'occasion. Les ventes sont même en hausse de 12% pour le seul mois de janvier 2020, là où le neuf dégringole. "Le prix est le critère numéro 1 pour l’achat d’une voiture. C’est un vrai sujet de pouvoir d’achat", explique au micro d'Europe 1 Guillaume Paoli​, président d’Aramisauto, spécialisé dans la vente de voitures d'occasion.

La tendance s'observe du côté des acheteurs. Erika, qui vient d'acquérir une Clio 3, semble fière de son affaire : "Il y avait très peu de kilomètres et elle était en très bon état, je pense que j’ai gagné 4.000 euros." Le prix des véhicules neufs, lui, ne cesse d'augmenter. En moyenne, il faut aujourd'hui compter 26.000 euros pour un véhicule neuf contre 19.000 il y a dix ans.

Les acheteurs sont généralement peu enclins à souscrire à un emprunt ou à investir autant. Pourtant, ils sont environ deux tiers à se rendre au travail en voiture. "Les Français ont besoin de mobilité [...] et la mobilité passe avant tout par la voiture aujourd'hui", analyse Guillaume Paoli.

Une aubaine pour les revendeurs

L'engouement pour la voiture d'occasion est une aubaine pour les revendeurs. Nicolas Yilmaz, gérant d'une société automobile, espère augmenter son chiffre d'affaires de 20% cette année. "On peut trouver un véhicule de 2019 avec 4.000 kilomètres et on peut tomber sur 30% de remises."

Les constructeurs l’ont bien compris et investissent massivement le marché de l'occasion. Ils mettent en avant les "jeunes occasions", des véhicules neufs ou presque immatriculés dans le seul but de faire baisser leur prix. En moyenne, une voiture neuve perd 20 à 30% de sa valeur dès la première année.