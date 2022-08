Val-d'Oise : une entreprise utilise les rayons UV pour recycler les eaux usées

De la pluie artificielle en tirant des roquettes dans les nuages. C'est la solution chinoise étonnante pour obtenir plus d'eau. En France aussi, une idée plus modeste fait son chemin : recycler les eaux usées. Une entreprise a mis au point une technologie qui utilise les rayons UV, c'est-à-dire sans réactif chimiques. Europe 1 s'est rendue à Bonneuil, dans le Val-d'Oise, pour une petite démonstration. Plus de 50.000 mètres cubes d'eau s'écoulent chaque jour dans cette station d'épuration.

Une eau réutilisée pour des besoins industriels

"Le traitement est terminé. L'eau est claire et c'est cette eau-là qui va être récupérée pour produire l'eau industrielle", explique Guillaume Lenglet, le responsable d'usines. Une petite partie de l'eau traitée pénètre dans un cylindre en inox. Willy Fortunato est le directeur d'UV Germi, la société à l'origine de ce bijou technologique. "Elle est éclairée par la lumière UV et à la sortie, elle est totalement dépolluée en virus, bactéries, protozoaires. Toute la biologie qu'on trouve dans les eaux usées. On n'a pas de risque de carence de produits chimiques, de surdosage ou de sous dosage", assure-t-il.

Cette eau est réutilisée pour des besoins industriels, notamment "pour le lavage des sols, pour tout ce qui est préparation des polymères et d'autres unités sur site pour limiter la consommation d'eau potable", reprend Guillaume Lenglet. Un investissement de quelques centaines de milliers d'euros, rapidement rentable, précise Willy Fortunato. "Et cet appareil permet d'économiser 2.000 mètres cubes d'eau par jour, soit entre 8.000 et 10.000 euros économisés par jour. Nos plus proches voisins italiens, portugais, espagnols réutilisent plus de 15 % de leurs eaux usées traitées. On est à moins de 1% en France et on voit bien la marge de progression qu'on doit franchir. L'eau est tellement précieuse qu'il faut pouvoir la réutiliser plusieurs fois."

La technologie UV commence à être utilisée en France par des particuliers, des communes pour les eaux de baignade, des agriculteurs et des industriels comme des papetiers.