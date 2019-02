Val-de-Marne : un animateur mis en examen pour le viol d'une fillette

Un animateur d'un centre de loisir du Val-de-Marne, âgé de 19 ans, a été mis en examen fin janvier pour viol sur une fillette de quatre ans, a indiqué lundi le parquet de Créteil. Le jeune homme, interpellé après une plainte des parents, a également été mis en examen pour consultation habituelle de sites pédopornographiques, a-t-il été précisé, confirmant une information du Parisien. Il a été placé en détention provisoire.

La fillette amenée à l'hôpital pour des irritations. Les parents avaient amené leur fille à l'hôpital après avoir constaté des irritations sur son corps, et en avoir parlé avec elle, a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Ils ont ensuite porté plainte contre le jeune homme, qui ne travaillait que depuis peu dans ce centre de loisirs d'une école maternelle de Joinville-le-Pont et n'était pas connu des services de police. D'autres parents et enfants dont s'occupait l'animateur ont été entendus dans le cadre de l'enquête, sans que d'autres cas n'aient pour l'instant été décelés.