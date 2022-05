Val-de-Marne : avis défavorable pour le prolongement de la ligne 1 du métro

La commission d'enquête sur le prolongement de la ligne 1 du métro parisien a émis un avis défavorable sur la connexion entre la ville de Vincennes et Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, a indiqué la préfecture. La commission, désignée par le tribunal administratif de Melun et qui a rendu son rapport début mai à la préfecture du Val-de-Marne, considère que si l'objectif "présente bien un caractère d'intérêt général, la balance avantages/inconvénients de l'ensemble des critères penche incontestablement du côté des inconvénients que générerait un tel projet".

Un chantier trop onéreux qui porte atteinte à l'environnement

Le projet consiste en la création d'un tunnel long de 5 km environ, de trois nouvelles stations (Les Rigollots, Grands Pêchers et Val-de-Fontenay), d'un centre de dépannage des trains en arrière-gare sur la commune de Neuilly-Plaisance. L'objectif est de désenclaver plusieurs quartiers de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et réduire ainsi le bilan carbone de leurs habitants. La commission estime que le projet est à la fois trop onéreux (1,4 milliard d'euros), que les travaux ont déjà pris du retard, qu'il porte atteinte à l'environnement. Elle pointe aussi le risque d'inondation lié à la proximité d'une nappe phréatique.

Des villes déjà connectées

Les villes qui seraient desservies par ce projet sont déjà connectées avec les RER A et E, et à terme avec la ligne 15 Est et le prolongement du tramway T1. L'enquête a été organisée du 31 janvier au 2 mars à Paris, dans le 12e arrondissement, mais aussi à Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Montreuil et Neuilly-Plaisance. Ce projet agite l'Est parisien depuis plusieurs mois, en confrontant partisans des transports en commun aux défenseurs d'arbres centenaires. Avec ce prolongement, la ligne 1 doit transporter 95.000 voyageurs par jour. Les travaux sont actuellement prévus pour être réalisés entre 2028 et 2035.