Vague de chaleur en octobre : en Loire-Atlantique, les Brévinois sont nombreux à se baigner dans l'océan

"On avait prévu une raclette, et du coup ça va être barbecue vu le temps", s'amuse cette habitante de Saint-Brevin-les-Pins, où la température bien au-dessus des normales de saison encourage à s'adonner à des activités estivales. C'est d'un grand soleil et d'un mercure au-dessus des 25 degrés dont profitent les Brévinois en ce deuxième week-end d'octobre. L'été joue les prolongations et forcément, il y a du monde sur les plages, mais aussi dans l'océan. "Pour l'instant, on se contente des pieds", souris cette habitante, bien que d'autres osent mettre les genoux à l'eau. Les plus téméraires n'hésite pas à plonger dans les vagues.

Des saisons qui ne se limitent plus aux vacances d'été

"Elle est excellente, bon, il faut aimer l'eau à 18 degrés hein !", ironise un Brévinois, alors qu'une jeune fille assure : "une fois qu'on est dedans, ça va, c'est bien." Mais contrairement à d'autres villes de côtières du sud-ouest de la France notamment, qui ont choisi de réarmer leurs postes de secours pendant ces week-end d'automne, à Saint-Brevin, les plages ne sont plus surveillées comme en juillet et en août. Or, les saisons ne se limitent plus aux deux mois de vacances d'été.

"C'est vrai qu'il serait peut-être bon de se poser la question pour les années qui viennent de pouvoir prévoir certains dispositifs le week-end. Ça pourrait être une personne en poste d'alerte et qui soit prête à intervenir avec un sac de réanimation en cas d'urgence", estime Marine Kuhn, présidente de la station des sauveteurs en mer de Saint-Brevin. En cas d'urgence justement, au bord ou dans l'eau, les secours en mer sont joignables au 196.