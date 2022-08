Vacances : on vous emmène à la découverte du mölkky, un jeu «à la fois tactique et technique»

REPORTAGE

À la plage, dans le jardin ou même au camping. C'est le jeu de l'été : le mölkky. Ces quilles en bois qu'il faut faire tomber avec un bâton, un mélange entre la pétanque et le chamboule-tout. Il y a beaucoup de fans en France, c'est même la plus grande communauté de joueurs au monde. La crème de la crème participe même en ce moment aux championnats internationaux en Haute-Savoie. Europe 1 a suivi l'entraînement dans un club parisien.

50 points pour gagner

Une équipe de quatre se met en place. Mais d'abord, quelles sont les règles du mölkky ? "Il faut faire 50 points et pour faire ça, il faut faire tomber des quilles", détaille l'un des joueurs. "Si on dépasse 50, on revient à 25, mais on est encore en jeu. Si on rate trois fois de suite, on est éliminé. On a zéro point."

Il faut donc bien savoir compter, et rester attentif. "Au début, on y arrive", assure-t-il, mais "parfois, un petit peu plus tard dans la journée ou dans la soirée, ça peut devenir plus compliqué", s'amuse le joueur.

"C'est payé", s'exclame l'un d'eux, ce qui signifie "c'est bien joué", puisqu'un des joueurs a tenté une quille dure, et l'a obtenu.

Convivialité, amitié et compétition

Ils sont installés dans un boulodrome, là où se joue initialement la pétanque. Les deux sports sont d'ailleurs souvent comparés, alors qu'il y a beaucoup de différences. "Il y en a énormément", confirme un des joueurs. "Il y a beaucoup plus de cas de figure au mölkky, beaucoup plus de gestes possibles."

Retour sur la partie en cours, où les joueurs ne sont "pas trop mal". "Ce qu'il y a de bien au mölkky, c'est que c'est à la fois tactique et technique, il faut réussir à allier les deux." Est-ce qu'il y a des valeurs au molkky ? "Convivialité, amitié", énumère un des joueurs, mais aussi de la compétition, "de plus en plus."

Malheureusement, cette fois, la gagne n'est pas au rendez-vous, "on a perdu, on a fait ce qu'on a pu", se consolent les joueurs. Et pour conclure, l'un des joueurs l'assure : "Au mölkky, tout est possible."