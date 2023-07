Vacances : le succès des vans aménagés est toujours au rendez-vous

"Et bienvenue dans notre super van !" 20.800 kilomètres de route plus tard, Loïc et Victoria garent leur van sur le parking de la plage. La fourgonnette blanche ne paie pas de mine et pourtant, à l'intérieur, tout y est. "Le lit prend toute la place à l'arrière. On a la table, les accessoires pour cuisiner, les condiments, le réchaud gaz", détaille Loïc.

"Une petite douche portative, qu'on remplit à chaque fois qu'on a des points d'eau potable", ajoute Victoria. En bref, tout le nécessaire pour de belles vacances et même quelques lumières tamisées au-dessus du lit. Avec un avantage s'arrêter où bon leur semble.

"On aime bien partir à l'aventure et ne pas se mettre trop de restrictions. Donc le van, c'était le bon compromis pour aller voir des paysages et pouvoir dormir un peu à la belle étoile", explique la jeune femme.

En plus, le van appartient au père de Victoria. Donc pas de frais de location. Faire des économies, c'est un argument de poids pour les vingtenaires. "Le fait de l'avoir aménagé nous-mêmes, c'est avantageux. On paie l'essence et les péages, puis la nourriture, on consomme des trucs faciles et pas trop chers", relativise Victoria. Prochaine étape : les Gorges du Verdon, où peut-être pas. À voir là où le vent et la camionnette l'emmène.