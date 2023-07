Chassé-croisé : à Toulon, les juillettistes cèdent leur place aux aoûtiens, soulagés d'être en vacances

C'est enfin le moment de souffler pour les aoûtiens, bien que leurs pensées aillent aux juillettistes qui rentrent de vacances et doivent retourner au bureau. Ce week-end de chassé-croisé annuel aura vu des milliers de Français sur les axes routiers du pays, avec plus de 1.000 kilomètres de bouchons relevés à la mi-journée samedi. C'est pourquoi Europe 1 est allée à la rencontre de ceux qui sont enfin arrivés à bon port, loin du travail et des embouteillages.

À Toulon, cette famille vient de poser bagages et prend déjà le temps d'apprécier la vue. "On est en vacances enfin, en famille. On vient d'arriver, il fait beau, effectivement, on est devant la mer et elle très belle", s'égaye cette maman, qui a prévu d'emmener sa famille savourer une glace. Son fils est tout aussi enthousiaste d'être arrivé à destination et de faire sa première baignade : "J'ai trop hâte, il fait hyper chaud là. J'aime bien l'école quand même, mais vu qu'il fait chaud, c'est bien de se baigner." Pour la sœur de ce dernier, le bonheur se trouve dans un "petit apéro et après une balade sur le port." Quant à leur père, il est difficile pour lui de cacher son soulagement d'être enfin en vacances. "Ça fait bien déjà six mois qu'on attend et puis ça fait deux ans qu'on n'est pas partis."

"Nous redeviendrons juillettistes dès que l'on pourra !"

Mais tous ne sont évidemment pas dans ce cas, comme peut en témoigner ce juillettiste, qui rentre à la maison. "Je travaille lundi. Ça fait toujours bizarre de repartir. Ici, on n'est pas déçus, il fait toujours beau donc on va à la plage, on fait du vélo. Ce sont de bonnes vacances." Ce touriste local ne regrette pas pour autant son choix de partir en juillet. "Sur les plages aussi, il y a plus de place au mois de juillet qu'au mois d'août où il faut chercher sa place. Parce qu'en fait, on a déjà fait les deux parties, juillet et août, et il y a beaucoup plus de monde au mois d'août en fait."

Cette jeune étudiante est aussi aoûtienne, mais malgré elle. "Pourquoi je suis aoutienne ? Parce que les partiels, les études qui font qu'on décale. Maintenant, plus jamais je serai aoutienne, parce qu'il y a trop de monde, c'est plus cher", avance la jeune femme avant que sa mère ne confirme, "donc nous redeviendrons juillettistes dès que l'on pourra !"