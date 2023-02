Vacances d'hiver : sur les autoroutes, attention aux saleuses, victimes d'accidents

C'est le début des vacances d'hiver pour la zone A et le trafic s'annonce difficile en Auvergne Rhône-Alpes. Bison Futé voit rouge du fait des nombreux départs vers les stations de ski. Il est recommandé d'éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry jusqu'à 17 heures. Si vous êtes sur la route, attention aux opérations de salage. Vinci Autoroutes rappelle qu'il y a des règles à respecter quand on arrive à la hauteur d'un engin de déneigement.

Trois saleuses percutées dans le sud-ouest en 48 heures

"Je surveillais mon pupitre de salage, ma caméra me montre que le sel s'écoule bien. J'ai entendu un crissement de pneus, je tourne la tête pour voir ce qu'il se passait dans mon rétroviseur. J'ai senti qu'on venait me percuter sur la roue avant gauche. J'ai vu le véhicule repartir devant mon poids lourd en tête-à-queue, en sens inverse, la circulation sur les glissières en bande d'arrêt d'urgence", se souvient Ludovic, technicien chez Vinci Autoroutes.

Heureusement, plus de peur que de mal pour l'automobiliste et pour Ludovic. Il est l'un des trois techniciens de Vinci Autoroutes dont la saleuse a été percutée en l'espace de 48 heures, dans le sud-ouest. Les trois accidents ont eu lieu lors de dépassement de ces engins qui sont d'énormes poids lourds, visibles de loin.

Vinci Autoroutes appelle à la prudence

"Lors de l'épandage du sel, ces véhicules circulent avec un feu bleu, donc ils sont visibles de très loin. Par contre, il faut avoir en tête que ce sont des véhicules qui circulent à une faible allure", explique Nicolas Mathonnière, chef de district chez Vinci Autoroutes, à Langon. "En phase d'épandage, ils circulent à 50 kilomètres à l'heure. La règle, c'est d'avoir la plus grande prudence à l'approche de ces véhicules. Encore une fois, on doit leur faciliter le passage."

Vinci Autoroutes appelle à la prudence et indique que l'entreprise déposera plainte systématiquement en cas de heurt de ces véhicules.