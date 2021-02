Vacances d'hiver : quand l'accrobranche remplace les remontées mécaniques

L’accrobranche, le parcours à travers les arbres, a toujours été prisé, malgré la pandémie de Covid-19. A l’Ecopark de Créteil, un jeune garçon attache ses deux mousquetons à une tyrolienne et s’apprête à rejoindre son père sur la plateforme voisine. "C’est parti !" Le cri résonne comme une libération. "J’ai réussi à faire les deux parcours, je suis vraiment fier de moi", fanfaronne le garçon.

Plus bas, sa mère concède qu’elle a eu du mal à canaliser l’énergie du bambin. "Avec le couvre-feu, il n’y avait pas vraiment d’activités et là on est tombé sur le parc. Il est content de se dépenser, c’était super."

"Une personne par atelier, une personne par plateforme"

"Nous avons un cadre idéal, une forêt et un lac magnifiques qui nous permettent de nous évader et de penser à autre choses, avec ces dernier mois un peu difficile", affirme Alexandre, manager au sein de l’entreprise Ecopark. Il explique que le protocole sanitaire n’a pas été particulièrement difficile à adapter à l’activité du parc : "Une personne par atelier, une personne par plateforme. On peut rester ouvert."

Une fois le parcours achevé, les enfants semblent ravis. Déjà ils s’enquièrent auprès de leurs parents de la prochaine virée entre les arbres : "On revient tous les ans ?"