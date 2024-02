Vacances d'hiver : à quoi s'attendre sur la route pour ce premier week-end

Les stations de ski s'apprêtent à connaître un regain d'affluence. Les vacances scolaires d'hiver débutent officiellement ce week-end dans la zone C qui regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Le trafic devrait donc se densifier dans le week-end, notamment dans la région Rhône-Alpes où de nombreux véhicules convergeront pour prendre la direction des stations savoyardes.

Bison Futé prévoit en effet des ralentissements dans cette zone à compter de vendredi. Un trafic orange, soit "difficile", dans le sens des départs, qui n'aura toutefois rien de comparable avec les situations parfois observées lors du chassé-croisé de l'été, lors duquel il n'est pas rare de dépasser la barre des 1.000 km de bouchon cumulés. Pour rappel, Bison Futé établit un code couleur allant de vert (circulation habituelle) à noir (circulation extrêmement difficile) en fonction de l'affluence sur les routes.

Trafic dense également vers les Vosges et le Jura

La circulation sera également plus dense en Île-de-France ce vendredi, toujours dans le sens des départs. Samedi, les difficultés s'étendront sur le nord-est du pays, notamment en direction des stations des Vosges et du Jura.

Dans le détail, Bison Futé préconise d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, ainsi que l'A72 entre Nervieux et Saint-Étienne entre 16h et 18h ce vendredi. Entre 18h et 20h, c'est l'autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, qui promet d'être assez chargée. Pour samedi, c'est l'A6, axe majeur reliant Paris à Lyon, qui sera à éviter entre 7h et 14h, selon Bison Futé. Le trafic sur l'A43 devrait à nouveau être délicat, mais entre 10h et 16h, cette fois-ci, tout comme la RN 85 entre Grenoble et Gap de 9h à 14h. Le retour à un trafic normal est prévu pour dimanche.