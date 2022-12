Vacances de Noël : les Français nombreux à avoir choisi le train, malgré la grève à la SNCF

Ça y est, les vacances scolaires ont commencé et il y a du monde sur les routes et dans les gares. Malgré un trafic légèrement perturbé à la SNCF à cause de la grève des aiguilleurs, les Français sont nombreux à prendre le train ce week-end, notamment à la gare Montparnasse où s'est rendue Europe 1.

L'inquiétude des retards de train

C'est toujours le branle-bas de combat dans le hall, comme c'était déjà le cas vendredi soir. Déjà, des valises circulent dans tous les sens. Et comme Gauthier et son papa Jean-Baptiste, les enfants sont surexcités à l'approche de Noël et leurs parents contents, eux, de fuir la capitale. "On va faire Noël chez nos grands-parents", se réjouit le petit garçon. "Ça fait du bien, c'est le moment de couper. Là, tout le monde est un petit peu fatigué avec le travail, l'école. Donc oui, ça va faire du bien à tout le monde de partir un peu", ajoute le papa.

Sur le quai, tout emmitouflés, les voyageurs scrutent les écrans d'affichage. Adrien est à l'affût de la moindre annonce. "Alors pour le moment, pas de retard. On touche du bois", espère-t-il.

>> Retrouvez le Journal de la Coupe du monde 2022 tous les jours sur Europe 1, radio officielle

Et dimanche, une affiche historique pour bien commencer ses vacances : France-Argentine, en finale de la Coupe du monde de football. Et pour Yohann, la finale se joue à domicile. "Je vais regarder avec ma famille, dans le sud, dans un bar. J'espère qu'on va gagner", sourit-il. Certains ont déjà enfilé leur maillot avant de monter dans le train : deux étoiles sur le torse pour l'instant. En espérant qu'il y en ait trois quand ils reviendront.