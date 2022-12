Vacances de fin d'année : y aura-t-il beaucoup de monde sur les routes ce week-end ?

C'est le top départ des dernières vacances de l'année 2022. Ce vendredi marque le début des vacances de Noël pour Français les plus chanceux, et les élèves issus de toutes les zones scolaires. Sur les routes, si ce week-end est l'occasion pour beaucoup de prendre la voiture pour rejoindre leurs proches, la circulation ne devrait pas être trop chargée selon Bison Futé. Le service public de l'information routière classe ce vendredi la région Île-de-France en orange dans le sens des départs, contre vert dans le reste du pays et pour les retours.

#BisonFuté annonce un trafic dans le sens des départs aujourd’hui en #IDF

️Sur la route, adaptez votre conduite aux conditions météorologiques❄️

Faites une pause toutes les deux heures

Suivez les conseils de Bison Futé https://t.co/oRdhmOvvoX

Et bonnes vacances! pic.twitter.com/mzk8whW8k8 — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) December 16, 2022

Ce vendredi en région parisienne, à 17 heures, il y avait 350 kilomètres de bouchons aux sorties de la capitale. Un chiffre bien loin des 250 kilomètres de bouchons habituels, lors d'un vendredi classique.

La métropole en vert ce week-end

Samedi et dimanche, la circulation devrait également être peu chargée. L'ensemble de la métropole est classée en vert, que ce soit dans le sens des départs et des retours.

L'émission La France bouge avait retracé l'origine de Bison Futé, né dans les années 1970. La mission principale de cet outil est d'informer les automobilistes de la fréquentation des routes grâce à un code couleur. Le vert signifie une circulation fluide, l'orange renvoie à une situation difficile, le rouge, très difficile, et le noir indique que la circulation est particulièrement encombrée. Ce qui ne devrait pas être le cas pour le premier week-end des vacances de fin d'année.