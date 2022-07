Grève à Roissy : des vols retardés ou annulés et des bagages bloqués pendant plusieurs jours

Après un premier mouvement de grève la semaine dernière, le personnel des aéroports sera de nouveau en grève le week-end prochain. Des milliers de voyageurs risquent de voir leurs vols annulés ou retardés. La semaine dernière déjà, certains, qui ont pu prendre leur avion, n'ont pas pu en revanche récupérer leur valise à cause de la grève des bagagistes. Ces derniers demandent des augmentations de salaire et plus de personnel. Résultat : cela fait quatre jours que les passagers attendent leurs sacs, entreposés dans l'aéroport. Une seule solution : prendre son mal en patience.

"J'ai dû tout racheter"

Depuis qu'il est rentré des États-Unis vendredi dernier, Christian n'a toujours pas récupéré ses bagages. "C'est une grosse valise avec toutes mes affaires, c'est plutôt embêtant", explique le Vauclusien, bloqué dans la capitale depuis quatre jours. "J'ai fait un séjour forcé à Paris. Heureusement que j'avais mon portefeuille sur moi, j'ai dû racheter des vêtements, des affaires de toilette, pour tenir quelques jours..."

Au guichet Air France, Oumar aimerait bien savoir comment récupérer la valise de sa sœur, partie quelques jours en Espagne. "C'est très compliqué pour elle. Dans sa valise, il y a les clés de sa voiture, de sa maison...", énumère-t-il. Comme les leurs, des centaines de bagages sont toujours bloquées et pour le moment, il est difficile de savoir quand ils seront réacheminés.

Encore deux week-ends de grève pour les bagagistes ?

"Ces bagages sont stockés dans les hangars, dans les sous-sols de Roissy. Certains sont entreposés dans des conteneurs, sur le tarmac", explique le secrétaire général de la CGT Air France. "Je pense qu'avec l'effectif qu'il y a et le nombre de bagages qui doivent être acheminés, ça va être très compliqué. On ne peut pas savoir s'ils les retrouveront pendant leurs vacances ou à leur retour."

Le mouvement de grève des bagagistes pourrait être reconduit pour les deux prochains week-end.