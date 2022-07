Vacances : 10 millions de billets de trains sont toujours disponibles pour cet été

Nous sommes à la moitié des vacances d'été. Pas de panique si vous n'avez pas encore de billets de train, il en reste plusieurs millions, de TGV notamment, d'après la SNCF. Clairement, si vous ne visez pas un TGV en direction du sud ou de la façade atlantique, un vendredi à 17 h, vous trouverez de la place. Par exemple, il est possible de trouver un train pour ce mercredi en direction de Marseille, le TGV n'est pas encore complet.

De nouvelles destinations plébiscitées

Plus globalement, ce sont surtout dans les TER et les trains Intercités qu'il y a encore beaucoup de places disponibles, en particulier en direction de la montagne autour d'Annecy, dans le Mercantour ou les Pyrénées. La SNCF met en avant également des itinéraires TER vers la mer : Saint-Brieux, Granville, Le Touquet, sans oublier les trains de nuit.

La compagnie, qui dresse un premier bilan à la moitié de l'été, constate que les vacanciers ont à nouveau réservé en planifiant à J-30 avant le départ. Évidemment, le fait qu'il y ait cette année moins d'incertitude à cause du Covid a incité les Français à prendre leurs billets en avance. Autre augmentation : les courts séjours de moins de trois jours. Et du côté des destinations phares de l'été, comme d'habitude, les plus demandés sont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon. Avec en parallèle des villes qui attirent beaucoup plus que d'habitude : Nancy où les réservations ont augmenté de 56% ou encore Reims avec une hausse de 63%.