"Une victoire totale" : l’apprenti du boulanger en grève de la faim a obtenu ses papiers

Il avait promis "d'aller au bout" de son combat, il a tenu parole. Après plus d'une semaine de grève de la faim - et une admission aux urgences -, Stéphane Ravacley, boulanger de Besançon qui protestait contre l'expulsion de son apprenti guinéen du territoire français, a obtenu gain de cause. Convoqués à 13 heures jeudi à la préfecture de Haute-Saône, Stéphane Ravacley et Laye Fodé Traoré, son apprenti, ont appris la régularisation de ce dernier. "C'est une victoire totale pour moi et je vais enfin pouvoir manger" a réagi au micro d'Europe 1 le boulanger, qui a perdu 8 kilos en quelques jours.

"Laye est sauvé"

"Laye est sauvé, il va pouvoir passer son CAP", se réjouit encore Stéphane Ravacley. Parti de Guinée et arrivé en France comme mineur isolé après être passé par le Mali, la Libye et avoir traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, avant de rallier la France, le jeune homme était visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et menacé d'expulsion depuis qu'il était majeur. "Laye est très heureux et soulagé de pouvoir vivre enfin pleinement sa vie comme il le désire", abonde le boulanger.

Un retour à la boulangerie dès mardi

Une "victoire" que Stéphane Ravacley doit à sa grève de la faim, selon lui. Car l'affaire avait pris de l'ampleur ces derniers jours : des personnalités politiques et des artistes ont apporté leur soutien au jeune apprenti. Et des médias allemands, italiens et même libanais avaient fait part de la situation dans leurs colonnes. Il semble donc que ce soit cette médiatisation qui a poussé le gouvernement à se positionner sur le cas de Laye Fodé Traoré. Invitée de la matinale d'Europe 1 mercredi, la ministre du Travail Elisabeth Borne avait certes refusé de se prononcer, mais avait avoué que cette affaire constituait "un cas particulier".

Désormais certains de pouvoir vivre en France, Laye Fodé Traoré peut reprendre le cours de sa vie d'apprenti boulanger. Une vie qui va recommencer dès mardi, dans la boulangerie de Stéphane Ravacley.