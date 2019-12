Un foie d'oie naturellement gras pour limiter la souffrance animale

Le foie gras est un incontournable des repas des fêtes de fin d'année... mais jusqu'à quand ? La souffrance animale due au gavage plombe l'image de ce produit. Certains pays ont même décidé de boycotter les importations de foie gras. Notre chroniqueur Jean-Pierre Montanay a peut-être trouvé une solution pour limiter la souffrance animale.

Un foie d'oie naturellement gras

Sans gavage, pas de foie gras normalement ! Mais pour continuer à régaler les amateurs, les chercheurs de la jeune société Aviwell ont peut être trouvé la bonne formule avec un foie d’oie naturellement gras. Ils exploitent la capacité naturelle des oies mais aussi des canards sauvages à s’auto-gaver, c’est à dire à trop manger pour emmagasiner des forces avant leurs longs périples. Les oiseaux d’élevage ont hélas perdu cette habitude. Il faut donc les remettre en condition en les biberonnant aux bactéries intestinales, des ferments qui vont restaurer cette capacité à se suralimenter. Les oies vont alors faire un peu de gras sans jamais être des monstres.

400 grammes perdus mais moins de souffrance animale

Côté résultat : les foies d’oies sont environ 400 grammes moins gros et moins gras que les foies d’oies gavées. Ces derniers pèsent entre 800 grammes et 1,1 kilogramme. Certes, cette nouvelle technique entraîne une perte mais au moins, il y a moins de souffrance animale et toujours une production de délicieuses terrines. Elles seront pour la première fois disponibles pour les fêtes chez certain traiteurs mais en très petites quantités. 300 foies seulement ont été livrés cet hiver et au prix fort en attendant que la startup lève des fonds pour élever des oies en plus grand nombre et réaliser des économies d’échelle.

Le foie gras du futur ?

Cette solution est une vraie piste alternative car le gavage ne passe plus chez les consommateurs. Et La France, pays roi du foie gras, est isolée. Près d’une quinzaine de pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche ou le Danemark ont éradiqué le foie gras français, jugeant trop cruel le gavage. L’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Australie ont fait de même. Il y a quelques semaines, New York a décidé de bannir le foie gras d’ici 2022, imitant la Californie, l’Inde et Sao Paulo où il est interdit.

Autre solution : les anti-foie gras ont inventé le "faux gras". Il s'agit d'une alternative végan sans protéines animales mais avec un tas d’ingrédients : oignons rouges, pois chiches, champignons de paris, vin blanc, lait de coco, cannelle, curcuma, et de l’agar agar pour gélifier le tout. Pourquoi pas ?