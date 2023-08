Une situation catastrophique : à Strasbourg, la SPA croule sous les abandons

C'est un fléau lié aux départs en vacances : l'abandon des animaux de compagnie. De nombreux refuges croulent sous les arrivées et arrivent à saturation. Depuis le début de la saison, la SPA récence plus de 10.000 abandons sur toute la France. À Strasbourg, la cinquantaine de box de l'association sont tous pleins.

Une situation "catastrophique"

"Là, on vient d'avoir ce berger d'Anatolie. Il devrait être dans un grand box, mais faute de place, il est dans un petit box qui fait huit mètres carrés. Le chien, s'il se met debout, il fait au moins deux mètres de haut", explique Maeva Fabbri, la directrice de l'établissement.

Sauf que dans le grand box, il y a déjà une chienne et ses neuf petits. Depuis le début de l'été déjà, l'association a atteint sa limite. "La situation est à tel point catastrophique que nous, on fonctionne sur liste d'attente. L'année dernière, on était à quatre ou cinq animaux sur cette liste d'attente. Aujourd'hui, on en a une vingtaine par secteur. Donc ça fait plus d'une soixantaine d'animaux en attente de venir chez nous", poursuit la directrice.

Des demandes qui restent sans réponse

Et les appels continuent de tomber quotidiennement. Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, les propriétaires appellent avant d'abandonner leur animal, comme en atteste le carnet de suivi de Tiphaine, qui gère l'accueil. "Aujourd'hui, on a eu un seul appel. Donc c'est une journée presque calme. D'autant que le pire que l'on ait vu, c'était sept appels pour abandon. C'était le 20 juillet dernier", explique-t-elle.

Des demandes qui restent en suspens. Sauf que, faute de place, l'association redoute que les propriétaires abandonnent leur animal en pleine nature.