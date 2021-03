Une rivière ressurgie de sous la terre en région parisienne

"Je l'ai connu toute petite", se souvient cette habitante du Val-de-Marne à propos de la Bièvre. Cette rivière qui coule sous la terre va bientôt revoir la lumière du jour pour le plus grand bonheur de ceux qui l'ont connu jadis. "Je suis très contente de voir qu'elle va être découverte. Il y a tellement de bâtiments partout ! Un peu de verdure et d'eau, ça fait du bien", ajoute cette passante.

C'est, pour le moment, un tronçon de 600 mètres qui va être remonté à la surface entre Arcueil et Gentilly, dans le Val-de-Marne. Autrefois, le cours d'eau se déployait sur 33 kilomètres. Mais il était tellement pollué, notamment à cause des tanneurs qui rejetaient dans l'eau leurs produits chimiques, qu'il a été préférable de l'enterrer au 20ème siècle. "Historiquement, la Bièvre a été fermée après une pétition publique. C'était un égout à ciel ouvert", explique Benoît Keyzer, chef de projet pour le département.

C'est la reconquête du milieu naturel

Mais il n'est plus question de se passer du cours d'eau. Il raconte qu'"à l'époque, le progrès était de fermer la rivière. Maintenant, le problème, c'est de rouvrir la Bièvre qui va couler sans apport polluant". Avant d'ajouter : "C'est la reconquête du milieu naturel". En 2016, un tronçon avait déjà été ouvert dans le département, à l’Haÿ-les-Roses.

L'espace sera aménagé avec des berges pour les promeneurs. Les animaux ont même déjà compris qu'un changement se préparait. "Là, on a des poules d'eau qui attendent le cours d'eau. On a même vu un canard mandarin qui se baladait", selon Maïa Abdelaziz, technicienne des espaces verts. Et la reconquête de la rivière ne s'arrête pas là : d'autres tronçons devraient être découverts, notamment à Paris, dans les années qui viennent.