«Une petite goutte d'eau dans un océan» : des automobilistes déçus par le carburant à prix coûtant

Les enseignes s'organisent face à la hausse des prix des carburants. Plusieurs grands distributeurs proposent à partir de ce vendredi des opérations d'essence à prix coûtant, après avoir refusé la vente à perte mise en avant par le gouvernement. Des opérations qui font baisser le coût à la pompe pour les automobilistes, comme à Beuvry dans le Pas-de-Calais, où Europe 1 s'est rendue.

Dans cette station-service, l'affluence est habituelle ce vendredi, sans file d'attente malgré les remises. Si le carburant est effectivement moins cher, la baisse n'est toutefois pas assez importante, estime Alexandre. "Hier, c'était à 2 euros et aujourd'hui, c'est à 1,91 euro, donc on gagne neuf centimes. C'est raisonnable, mais ça reste très peu, c'est une petite goutte d'eau dans un océan", juge l'automobiliste, qui prend tout de même "ce qui est à prendre".

"C'est toujours mieux que rien"

À la pompe juste à côté d'Alexandre, Hervé raccroche son pistolet et dresse le même constat. "C'est toujours mieux que rien. Maintenant, ce n'est pas non plus ça qui va changer le mois. Après, il vaut les avoir dans ce sens-là que dans l'autre sens", tempère-t-il, tout en soulignant que "l'effort" réalisé sur les prix n'est pas suffisant. "Honnêtement, à 1,70 euro, cela commencerait à être acceptable", juge ce conducteur.

Hervé ajoute auprès d'Europe 1 que la prime de 100 euros annoncée par Emmanuel Macron ne changera rien pour lui. "Ce sont des miettes, ni plus ni moins", assène-t-il.