«C'est positif pour le client !» : les opérations carburant à prix coûtant démarrent ce vendredi

Un centime, deux, trois... À combien s'élèvera la baisse des prix à la pompe ? Ce vendredi démarre les opérations à prix coûtant d'enseignes de grande distribution. Ainsi, alors que le sans-plomb 95 s'affiche à 1,97 euro en moyenne, à la station essence de Leclerc de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, le sans-plomb s'achète presque 10 centimes de moins ce vendredi matin.

Même chose pour le gazole, qui baisse de 9 centimes. Résultat, les automobilistes économisent en moyenne 4 à 5 euros par plein. "C'est bien, c'est positif pour le client ! C'est une bonne mesure d'avoir fait ça", estime Karim. "D'habitude tout augmente, alors, c'est toujours ça de gagner", poursuit-il au micro d'Europe 1.

L'État appelé à agir également

Mais pour beaucoup, cette baisse des prix n'est toujours pas suffisante. "On va gagner 10 centimes, c'est bien. Mais c'est Leclerc qui fait l'effort, et il faudrait que ce soit plus du côté de l'État qu'il y ait des efforts. Les taxes, c'est quand même la moitié du prix à la pompe", note un autre automobiliste.

Pour le moment, pas de mouvements de foule aux pompes de ce supermarché. Ici, la fréquentation est à peu près la même que d'habitude, confie un employé de la station.