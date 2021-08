Une personne est morte après les incendies dans le Var

C'est la première victime du plus important feu de l'été en France. Une personne est décédée dans l'incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, depuis lundi, a annoncé la préfecture du Var mercredi. Confirmant une information de la radio France Bleu Provence, la préfecture a annoncé par communiqué la mort de cette personne, sans donner aucun détail sur son identité. Le feu mobilise toujours 1.200 pompiers mercredi matin. L'incendie, qui a démarré près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6.375 hectares et en a brûlé 5.000.

Dans cet incendie très virulent, 22 personnes ont été également légèrement blessées, dont 19 pour des intoxications, a décompté la préfecture mercredi. Les sapeurs-pompiers dénombrent aussi dans leurs rangs cinq blessés légers.

Plusieurs milliers de personnes évacuées

Depuis lundi soir, plusieurs milliers de personnes, résidents ou touristes, ont été évacuées préventivement de leur maison ou camping et hébergées dans des centres d'accueil mis à leur disposition sur le littoral varois. La préfecture a rappelé que les personnes évacuées ne doivent absolument pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances, alors que cette zone est l'une des plus touristiques du pays.

Malgré une nuit "relativement calme" selon les pompiers, lors de laquelle le feu n'a pas progressé, l'incendie n'est pas encore maîtrisé et nécessite toujours des largages d'eau par avion. La France avait jusqu'ici été relativement épargnée par les feux qui ont dévasté des milliers d'hectares et fait des dizaines de victimes dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie à l'Algérie en passant par la Grèce. Ces derniers jours, des feux ont détruit 9.000 hectares dans la région touristique de l'Algarve dans le Sud du Portugal et 12.000 hectares en Espagne, à Navalacruz près d'Avila (centre-ouest).