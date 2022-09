Une mère et sa fille de deux ans tuées dans le Morbihan : le conducteur écroué

L'homme de 25 ans, accusé d'avoir mortellement percuté dimanche une mère de famille et sa fille de deux ans à Brandivy (Morbihan) alors qu'il conduisait fortement alcoolisé, a été mis en examen pour homicide involontaire et écroué, a annoncé mardi le parquet de Vannes.

Une mère de 30 ans et sa fillette

Dimanche soir, une voiture percutait une mère de 30 ans et sa fillette qui marchaient le long d'une route départementale, puis prenait la fuite. "Le père, également présent, n'était pas touché par la voiture mais subissait un traumatisme psychologique fixé à ce jour à 45 jours d'incapacité totale de travail. La mère et l'enfant décédaient le soir-même", a indiqué le parquet de Vannes dans un communiqué. Les investigations ont permis d'identifier l'auteur présumé des faits, "un homme de 25 ans, inconnu de la justice, inséré socialement, qui était placé en garde à vue" peu après les faits.

Le coupable encourt dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

"Il reconnaissait être le conducteur en cause et qu'alcoolisé (0,85 mg/ litre d'air expiré retenu), il avait pris son véhicule pour rentrer chez lui. Il indiquait lors de sa garde à vue ne pas s'être rendu compte qu'il avait percuté deux personnes", poursuit le parquet. Déféré mardi dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, il a été mis en examen des chefs d'homicides involontaires aggravés par la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de délit de fuite et de blessures involontaires aggravées par les mêmes circonstances. Le mis en cause, qui encourt dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende, a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet, d'après la même source.