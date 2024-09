Une maîtresse filmée en train de frapper une petite fille de 3 ans : la formation des instituteurs remise en question

C’est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi. On y voit une institutrice excédée frapper une fillette de 3 ans en pleurs, dans la classe d'une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. Les parents ont déposé une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte et l'enseignante a été suspendue. La maîtresse suspendue était pourtant aguerrie puisque cela faisait 20 ans qu’elle exerçait dans cet établissement. Désormais, une question se pose : les profs de primaire sont-ils bien formés à gérer les émotions des enfants ?

"Tout ce qui est lié aux besoins affectifs, ce sont des choses dont on ne nous parle pas"

Chaque futur professeur des écoles reçoit une formation théorique sur le développement de l’enfant. Il est aussi évalué pendant ses stages sur sa capacité à gérer une classe mais Chloé raconte avoir manqué d’outils pratiques à ses débuts. Elle a enseigné durant cinq ans en maternelle à Paris. "Tout ce qui est lié aux besoins affectifs, ce sont des choses dont on ne nous parle pas. J'en ai fait plein des rentrées en petite section, ça pleure pendant des jours et des jours. On le découvre en fait sur le terrain, on essaye de gérer avec notre vécu personnel", explique-t-elle.

"Il y a des enseignements pour comprendre comment fonctionne un enfant de cet âge-là"

Éric Tisserand, en charge de l'Inspé de Strasbourg où étudient les futurs profs, n’est pas de cet avis. Les étudiants apprennent à gérer les émotions des enfants, même si c’est parfois noyé sous les maths et le français. "Nous ne pouvons pas avoir la prétention de les avoir confrontés à toutes les situations qui peuvent se rencontrer dans une classe. Mais il y a des enseignements pour comprendre comment fonctionne un enfant de cet âge-là... Effectivement, il faudra plus réfléchir à des accompagnements de la gestion de situations de crise", indique-t-il au micro d'Europe 1.

Les professeurs diplômés il y a plus de dix ans peuvent aussi parfois manquer de formation sur ces aspects psychologiques. Les incidents restent en tout cas rarissimes.